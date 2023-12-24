Ученые выяснили, как раковые опухоли влияют на прилегающие к ним ткани

Исследователи Сеченовского Университета Минздрава России совместно с российскими и зарубежными коллегами впервые системно оценили влияние опухолей на прилегающие к ним нормальные ткани. Исследователи пришли к выводу, что ткани, расположенные по соседству с раковым очагом, нельзя считать в полной мере нормальными и не стоит использовать их в качестве контрольных образцов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

«До настоящего времени проблеме влияния опухоли на соседние ткани не уделялось должного внимания. Прилегающую к новообразованию ткань автоматически рассматривали как нормальную, поскольку с точки зрения морфологии ее состояние, как правило, не вызывает подозрений в силу отсутствия там видимых раковых клеток. Как показало наше исследование, если рассматривать проблему на уровне активности генов – открывается совсем другая картина», – рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Антон Буздин.

В раковых клетках, по сравнению с нормальными, нарушены процессы регуляции активности генов. Для оценки этих нарушений необходимо сравнивать уровень экспрессии генов в опухоли и в здоровой ткани. В идеале необходимы образцы тканей, находящихся как можно дальше от опухоли, но на практике чаще всего используются прилегающие к опухоли нормальные ткани.

Ученые впервые системно изучили воздействие опухолей на соседние ткани для нескольких типов рака. Они проанализировали почти 5000 профилей генной активности.

Ученые выявили ряд системных различий на молекулярном уровне, связанных с развитием воспаления и активацией иммунных клеток, внутриклеточным транспортом, клеточным дыханием, реорганизацией внеклеточного матрикса и некоторыми другими процессами. Специалистам удалось доказать, что эти различия обусловлены именно влиянием опухоли, поскольку в раковых новообразованиях наблюдались те же изменения, что и в прилегающих к ним тканях.

Обнаруженные учеными закономерности позволят правильнее интерпретировать результаты транскриптомного анализа, применяемого как в исследовательских целях, так и для персонализированной терапии рака.

Ранее ученые выяснили, что студенты перестали понимать художественную литературу.