Психолог рассказала о тренировке, которая улучшает память

Регулярная когнитивная тренировка по 20-30 минут в день помогает поддерживать и улучшать состояние памяти во взрослом возрасте. Как рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, кандидат психологических наук Ирина Рощина, существует шесть когнитивных упражнений, которые улучшают память.

«Среди них техника Фибоначчи, которая подразумевает проговаривание про себя числовой последовательности, где каждое новое число является суммой предыдущих. Техника Пифагора также эффективна. Необходимо вечером вспомнить все произошедшие за весь день события подробно и не нарушая их последовательности. Еще одно упражнение подразумевает ассоциативный метод. Это придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита», – объяснила Рощина.

Кроме названных эффективны устный счет, разгадывание кроссвордов и другие игры со словами. Также специалист посоветовала вспоминать подробно прошлые события своей жизни.

«Память – сложная высшая психическая функция. Эффективность запоминания зависит от комплекса причин: состояния соматического и психического здоровья человека. Большое значение имеет сформированность памяти в детском возрасте, также имеет значение правильный режим дня, сна и питания. Нужно много читать, пересказывать прочитанное, писать рукой, изучать иностранные языки, учить и вспоминать уже выученные стихи», – рассказала психолог.

Главное, по словам Рощиной, заниматься регулярно и не забрасывать тренировки. Только в этом случае можно будет достигнуть результатов.

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