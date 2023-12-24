проект

>

Найдено объяснение, почему люди после вечеринки просыпаются ночью

Science Alert: ночные пробуждения могут быть вызваны спиртным

close
100%
Freepik

Специалисты Центрального Квинслендского университета (Австралия) рассказали, что после алкогольной вечеринки люди могут просыпаться в три часа ночи из-за спиртного, употребленного перед сном. Об этом сообщил новостной портал Science Alert.

По словам ученых, спиртное попадает в кровь и далее в мозге замедляет связь между нервными клетками. Особенно уязвимыми к этому воздействию являются определенные области мозга, ответственные за расслабление. Это может вызвать чувство сонливости и вялости, однако потом уровень алкоголя в крови снижается и это провоцирует нарушение сна. Организм переходит к обработке алкоголя, и из-за этого человек может проснуться несколько раз за ночь, особенно во второй половине ночи. Процесс может сопровождаться яркими кошмарами.

Умеренное и сильное употребление алкоголя может привести к постоянному нарушению сна и ухудшению его качества. Вскоре это может сопровождаться рядом проблем со сном. Чтобы избежать негативного влияния на сон, ученые советуют не пить прямо перед сном, сократить количество спиртного, пить больше воды и больше есть, а также отказаться от напитков с кофеином.

Ранее ученые обнаружили связь между недосыпанием и ощущением несчастья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами