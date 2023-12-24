Найдено объяснение, почему люди после вечеринки просыпаются ночью

Специалисты Центрального Квинслендского университета (Австралия) рассказали, что после алкогольной вечеринки люди могут просыпаться в три часа ночи из-за спиртного, употребленного перед сном. Об этом сообщил новостной портал Science Alert.

По словам ученых, спиртное попадает в кровь и далее в мозге замедляет связь между нервными клетками. Особенно уязвимыми к этому воздействию являются определенные области мозга, ответственные за расслабление. Это может вызвать чувство сонливости и вялости, однако потом уровень алкоголя в крови снижается и это провоцирует нарушение сна. Организм переходит к обработке алкоголя, и из-за этого человек может проснуться несколько раз за ночь, особенно во второй половине ночи. Процесс может сопровождаться яркими кошмарами.

Умеренное и сильное употребление алкоголя может привести к постоянному нарушению сна и ухудшению его качества. Вскоре это может сопровождаться рядом проблем со сном. Чтобы избежать негативного влияния на сон, ученые советуют не пить прямо перед сном, сократить количество спиртного, пить больше воды и больше есть, а также отказаться от напитков с кофеином.

Ранее ученые обнаружили связь между недосыпанием и ощущением несчастья.