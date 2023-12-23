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Стало известно, как избежать инфаркта в Новый Год

Клиника Мэйо: избежать инфаркта на Новый Год поможет отказ от переедания

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Чтобы избежать обострения проблем с сердцем в праздники, стоит избегать переедания, жирной и соленой пищи, а также держаться подальше от каминов и печей. Об этом рассказали врачи на новостном портале Клиники Мэйо.

Сердечные приступы, как и проблемы с сердцем в целом, чаще встречаются в период праздников. Однако существуют способы избежать их. Главный из них — это здоровое питание: не стоит уходить слишком далеко от обычного рациона. Переедание и обилие жирной еды могут привести к боли в груди или одышке у некоторых людей с проблемами сердца. Алкоголь может повысить риск аритмии и инфаркта, поэтому мужчинам следует выпивать не более двух алкогольных напитков в день, а женщинам — не более одного.

При сердечной недостаточности избыток соли может привести к сильным отекам, а при гипертонии — к опасному повышению давления. Поэтому нужно добавлять в еду как можно меньше соли и ограничить употребление консервированных и готовых продуктов, а также подливок и соусов, поскольку в них часто много натрия.

Путешествие в другой часовой пояс требует консультации с врачом: возможно, необходимо изменить график приема лекарств. Другая опасность — дровяные печи и камины. Доказано, что воздействие определенных загрязняющих веществ и твердых частиц может увеличить риск как сердечных, так и легочных проблем.

Также не стоит игнорировать плохое самочувствие и неприятные ощущения в груди, особенно если они распространяются на спину, руку, шею или челюсть. Другие симптомы проблем с сердцем включают одышку, холодный пот, головокружение, нерегулярное сердцебиение и отеки ног. Получение медицинской помощи особенно важно, если эти симптомы сохраняются или не улучшаются после приема обычных лекарств.

Ранее ученые назвали продукты, потребление которых стоит увеличить женщинам.

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