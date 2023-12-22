В российском регионе открыли новую лабораторию для создания сенсоров от катастроф

В Новосибирском государственном университете (НГУ) открылась новая научно-техническая лаборатория «Оптика и сенсорика», где будут разрабатывать оптические сенсоры от катастроф. Об этом сообщает Сиб.фм.

По словам заместителя губернатора региона Ирины Мануйловой, открытие лаборатории является символическим началом работы над новыми продуктами и внедрением образовательных инициатив по подготовке инженерных кадров. Она уточнила, что в Новосибирской области уже функционируют девять молодежных лабораторий, три из которых открылись в 2023 году.

В лаборатории будут производить оптические датчики для контроля температуры, деформации, давления и угловых перемещений в различных отраслях, включая горнодобывающую промышленность, нефтегазовую отрасль, авиационное и космическое приборостроение и строительство.

В середине декабря сообщалось, что специалисты геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета разработали технологию экспресс-оценки состояния сооружений, которые используются в Арктике и территориях с вечномерзлыми грунтами.

Ранее российские ученые создали обеззараживающее покрытие для разных поверхностей.