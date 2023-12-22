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Врачи развеяли миф о внутренних часах человека

Nature: характерный для смартфонов синий свет не мешает работе внутренних часов

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Вечернее воздействие синего света не ухудшило сон и здоровье добровольцев. Это показал эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

В 2019 году исследование на мышах показало, что желтоватый свет оказывает более сильное влияние на внутренние часы, чем синеватый свет. В новой работе ученые подвергли 16 здоровых людей воздействию света в течение одного часа. Они не нашли доказательств того, что синий или желтый свет играет роль в работе внутренних часов человека.

Выводы означают, что при планировании освещения в помещении важнее учитывать общую освещенность, а цвет света играет очень второстепенную роль. Однако ученые не рассматривали влияние более длительного воздействия синего света, например, при использовании смартфонов. Возможно, при других условиях эксперимента результаты будут отличаться.

Процессы в организме подчиняются суточным ритмам, которые привязаны к естественному световому дню. Однако неясно, какой фактор играет главную роль в настройке «внутренних часов» человека: цвет освещения или количество света, так как с закатом и рассветом меняются оба параметра. Появляется все больше доказательств, что синий свет смартфонов влияет на биологические ритмы и сон, поэтому рекомендуется отказаться от вечернего использования экранов или использовать ночной режим. В большинстве устройств при этом изображение на экране становится желтоватым.

Ранее ученые нашли лекарства, способные замедлить прогрессирование деменции.

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