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Обнаружена связь между недосыпанием и ощущением несчастья

Psychological Bulletin: потеря часа сна может привести к ощущению несчастья

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Shutterstock

Сокращение продолжительности ночного сна может негативно повлиять на удовлетворенность человека своей жизнью и привести к ощущению несчастья. К такому заключению пришли исследователи из университета Восточной Англии. Результаты исследования опубликованы в Psychological Bulletin.

Новая научная работа британских ученых основана на результатах 154 предыдущих исследований на тему влияния сна на качество жизни человека (мета-анализ). В совокупности в исследованиях приняли участие более пяти тысяч человек в возрасте 7-79 лет. Ученые стремились выяснить, как продолжительность ночного сна влияет на субъективное ощущение счастья.

Результаты показали, что если человек спит меньше, чем привык, у него снижается способность мыслить позитивно. Лишение одного часа сна может спровоцировать появление ощущения несчастья. Сокращение привычной продолжительности сна на три-четыре часа было связано с сильным ухудшением настроения и снижением удовлетворенности жизнью. Кроме того, люди, которые спали слишком мало, чаще демонстрировали симптомы тревоги и депрессии.

Также исследователи выяснили, что большое количество ночных пробуждений (связанное, например, с необходимостью ухода за маленьким ребенком) незначительно усиливает ощущение несчастья по сравнению с общим недосыпанием.

Ранее был найден простой способ оценить тяжесть храпа.

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