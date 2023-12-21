Два человека успешно завершили очный этап отбора в космонавты

В «Роскосмосе» заявили, что прием документов для участия в четвертом открытом наборе в отряд космонавтов завершен, два человека завершили успешно очный этап отбора. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

За время отбора поступило 1 394 обращения, а также 263 пакета документов претендентов, из которых 69 принадлежало женщинам.

В итоге на очный этап отбора бы приглашен 41 человек, в том числе 8 женщин.

«На данный момент в очном этапе отбора принимают участие 20 претендентов, двое из которых его успешно завершили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отобранные претенденты ожидают решения врачебно-экспертной комиссии на заседании Главной медицинской комиссии.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что по плану корпорации будут набраны от четырех до шести человек в отряд космонавтов. По его словам, число новобранцев будет зависеть от качества претендентов. Отбор в отряд начался в России в июле этого года. Присоединиться к программе может любой россиянин до 35 лет с высшим образованием по летным, инженерным или научным направлениям.

Ранее в NASA заявили, что не смогли с шестого раза отстыковать корабль Cargo Dragon от МКС.