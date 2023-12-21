В России придумали, как соединить разорванные нервы с помощью нейлона

Команда ученых из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН предложили восстанавливать поврежденные нервы с помощью кондуитов – крошечных цилиндров, заполненных нейлоновыми нановолокнами. Помещенные с противоположных сторон внутрь такого цилиндра, концы разорванного нерва будут расти в заданном направлении и эффективно соединяться. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Сегодня в России отечественных имплантатов для восстановления периферических нервов нет, а иностранные аналоги дорогие и малоэффективны. Одно из преимуществ разработанного имплантата — использование в его конструкции нейлоновых нановолокон. Аналогов такому решению в мире нет.

«Нейлон — это полимер, который широко применяется в медицине благодаря своей биосовместимости и низкой токсичности. В хирургии, например, он активно используется в качестве материала для швов при работе с мягкими тканями. Заполненный нейлоновыми нановолокнами, кондуит способствует активному росту нервных клеток. При этом он обладает высокой стабильностью при хранении, не токсичен и не разлагается в организме в течение времени, необходимого для регенерации», – объяснил старший научный сотрудник лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН Игорь Канев.

Травмы нервов случаются часто, например, при падении, неудачной хирургической операции, онкологической резекции или вследствие нейродегенеративного заболевания. В результате наблюдается двигательная или сенсорная дисфункция.

Особую сложность представляют случаи, когда протяженность разрыва составляет более 10 миллиметров. В этой ситуации нервные волокна не могут самостоятельно регенерировать. Чтобы избавить от недуга, врачи проводят операции по замещению поврежденного нерва с применением аутоневральных вставок – это нервы самого человека, которые берут из других частей организма.

«Несмотря на достижения в области микрохирургической техники, полного восстановления функции нерва после его хирургического лечения не происходит. Кроме того, при некоторых серьезных травмах может быть сложно найти подходящий нерв для пересадки. Материалы из которых созданы наш имплант и его внутренняя структура позволяют правильно направить рост аксонов нерва и создать защищенную микросреду, которая усиливает регенерацию», — рассказал «Газете.Ru» автор проекта, стажер-исследователь Института кластерной онкологии имени Л.Л. Левшина Сеченовского университета Марк Габриянчик.

Сегодня разработчики ведут переговоры с индустриальными партнерами, а также готовятся к открытию в Сеченовском Университете совместной лаборатории. Ученые уверены, что их имплантат изменит подход лечения в нейрореконструкции и поможет восстанавливать пациентов после любых травм нервов.

Ранее стало известно, что в МГМУ им. Сеченова создают первый в мире ИИ-глюкометр для бескровной оценки сахара.