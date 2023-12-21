В России предложили использовать техническую коноплю для очистки воздуха

Специалисты Уральского федерального (УрФУ) и Уральского государственного аграрного (УрГАУ) университетов установили, что техническая конопля, которая не содержит наркотических веществ, поглощает углекислый газ лучше, чем многие сельскохозяйственные культуры, и в 3-5 раз больше, чем хвойные растения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрГАУ.

Техническая конопля представляет собой однолетнее растение, не содержащее психотропных веществ и выращивается для дальнейшего использования в промышленности.

Листья такой конопли обладают высокой скоростью фотосинтеза. Это позволяет 1 м2 листьев поглощать около 100 литров чистого СО2 за вегетационный сезон. При этом на 1 м2 почвы могут произрастать растения, которые в сумме в середине сезона сформируют листовую поверхность более 2-3 м2.

Способность конопли поглощать углекислый газ из атмосферы изучили с помощью инфракрасного газоанализатора. Первые результаты обработки данных показали — техническая конопля очень хорошо запасает углекислый газ и углерод в биомассе.

Ученые полагают, что растение можно высаживать на Урале. Оно неприхотливо к климату и почве, быстро растет, эффективно «запечатывает» углекислый газ и является потенциальным сырьем для множества изделий. Существует более 2,5 тыс. товаров, которые можно производить из конопли.

«Биомассу конопли можно использовать для создания продуктов долговременного хранения углерода и создавать из нее самые разные вещи. Широко известно, что военную форму для армии Китая изготавливают из тканей с использованием конопляного волокна так же, как и денежные купюры. Стебли конопли традиционно используют для изготовления канатов и веревок. Их можно использовать и для создания ДСП. Также из конопли делают прессованную биомассу, которая по своим свойствам напоминает пластмассу. Из растения можно делать экологически безопасную посуду, как, к примеру, из древесного волокна или бамбука. В общем, использовать можно совершенно различным образом», — объяснила «Газете.Ru» заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

Кроме того, биологи УрФУ рассматривают коноплю в качестве основы для биочара — экологичного древесного угля для обогащения почвы и выращивания сельхозкультур. Таким образом накопленный в конопле углерод можно будет долговременно запасать в почве.

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