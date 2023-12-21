Названа польза небольшого избыточного веса для людей старше 65 лет

По мнению экспертов из британской ассоциации диетологов, пара килограммов избыточного веса в возрасте старше 65 лет может поспособствовать прочности костей и защитить от негативного воздействия истощающих заболеваний. Об этом сообщает Daily Mail.

С возрастом у многих людей замедляется метаболизм, что может привести к накоплению жировых отложений. Британское диетологи объяснили, что это может быть полезно для здоровья. Небольшое количество лишнего веса может помочь пожилым людям оставаться здоровыми после перенесенных болезней, снижающих аппетит. Использование энергии из жировых запасов позволяет обеспечить организм питательными веществами.

Также отмечается, что умеренный жировой слой защищает кости от повреждений при падениях. Кроме того, отсутствие излишней худобы помогает избежать истощения мышц. Это способствует лучшей подвижности и чувству равновесия. Эксперты из британской ассоциации диетологов рекомендуют пожилым мужчинам сохранять в организме 13-24% жира. Для женщин этот показатель увеличивается до 24-35%. ИМТ (индекс массы тела) у мужчин и женщин старше 60-65 лет должен составлять 27-28 и 31-32 килограмма на метр в квадрате соответственно.

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