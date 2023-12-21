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Ученые обнаружили связь между микробиомом и образованием камней в почках

Microbiome: изменения в микробиоме связаны с образованием камней в почках

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scitechdaily.com

Изменение количества бактерий определенных видов в микробиоме человека может свидетельствовать о мочекаменной болезни. К такому выводу пришел научный коллектив, в составе которого присутствовали ученые из университета Западного Онтарио (Канада). Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

Микробиом кишечника — это совокупность всех микробов, населяющих организм человека, включая кожу, молочные железы, половые органы, легкие, слизистые оболочки, желчевыводящие пути и желудочно-кишечный тракт. В ходе исследования ученые оценили состояние микробиома кишечника, мочевыводящих путей и слюнных желез у 83 пациентов с камнями в почках и 30 здоровых добровольцев. Для выявления функций и количества определенных бактерий использовался метод клинического метагеномного секвенирования — комплексный анализ генетического материала микроорганизмов и хозяина по клиническим образцам.

Ученые обнаружили, что у пациентов с мочекаменной болезнью состав микробиомов слюнных желез, кишечника и мочевыводящих путей был изменен. В частности, наблюдалось снижение общего разнообразия бактерий, а также уменьшение численности лактобацилл, Gardnerella vaginalis, Prevotella sp и Campylobacter sp. Также выяснилось, что бактериальный дисбаланс в кишечнике был связан с выведением им различных токсинов в почки.

Ранее ученые разработали новый препарат для профилактики атеросклероза.

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