Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нейробиолог рассказал, почему при стрессе появляется дискомфорт в животе

The Conversation: при стрессе нервная система замедляет работу органов ЖКТ

close
100%
Freepik.com

Американский нейробиолог и психиатр Араш Джаванбахт рассказал The Conversation, что дискомфорт в животе при стрессе связан с активацией симпатической нервной системы, в результате чего замедляется работа кишечника и уменьшается приток крови к желудку.

Специалист рассказал, что нейроны симпатической нервной системы распределены по всему телу, однако наибольшее их количество сконцентрировано в таких местах, как сердце, легкие и кишечник. Эти нейроны стимулируют выработку надпочечниками различных гормонов, в числе которых адреналин. Он выступает в качестве «педали» увеличения скорости реакции и расхода энергии, учащения пульса, повышения артериального давления.

Чтобы обеспечить кровоснабжение мышц, находящихся в напряжении, симпатическая нервная система увеличивает частоту и силу сердечных сокращений. По этой причине человек в состоянии стресса может почувствовать, что у него «колотится сердце». При этом кровь «отливает» от органов желудочного-кишечного тракта и замедляется пищеварение, поскольку организм стремится сохранить большее количество кислорода для сердца и мозга. Такие изменения могут приводить к появлению неприятных ощущений в животе.

Ранее были названы пищевые добавки для восстановления сердца.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами