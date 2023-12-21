Нейробиолог рассказал, почему при стрессе появляется дискомфорт в животе

Американский нейробиолог и психиатр Араш Джаванбахт рассказал The Conversation, что дискомфорт в животе при стрессе связан с активацией симпатической нервной системы, в результате чего замедляется работа кишечника и уменьшается приток крови к желудку.

Специалист рассказал, что нейроны симпатической нервной системы распределены по всему телу, однако наибольшее их количество сконцентрировано в таких местах, как сердце, легкие и кишечник. Эти нейроны стимулируют выработку надпочечниками различных гормонов, в числе которых адреналин. Он выступает в качестве «педали» увеличения скорости реакции и расхода энергии, учащения пульса, повышения артериального давления.

Чтобы обеспечить кровоснабжение мышц, находящихся в напряжении, симпатическая нервная система увеличивает частоту и силу сердечных сокращений. По этой причине человек в состоянии стресса может почувствовать, что у него «колотится сердце». При этом кровь «отливает» от органов желудочного-кишечного тракта и замедляется пищеварение, поскольку организм стремится сохранить большее количество кислорода для сердца и мозга. Такие изменения могут приводить к появлению неприятных ощущений в животе.

Ранее были названы пищевые добавки для восстановления сердца.