проект

>

Названы пищевые добавки для восстановления сердца

Nature: добавки с НАД помогают восстановить работу сердца

close
100%
Shutterstock

Клетки сердечной мышцы способны полностью восстанавливаться после учащенного сердцебиения, а ускорить этот процесс могут добавки с НАД (никотинамидадениндинуклеотидом). Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Biomedical Engineering.

Тахикардия, то есть учащенное сердцебиение, при отсутствии лечения может привести к кардиомиопатии — снижению способности сердца перекачивать кровь. В новом исследовании ученые получили клетки сердца из стволовых клеток человека. Их электрически стимулировали, чтобы вызвать учащенное сокращение. В течение первых пяти дней стимуляции способность клеток непрерывно сокращаться снизилась примерно до 50% от нормы. Но как только исследователи прекратили электрическую стимуляцию, клетки полностью восстановились за пять дней. Это согласуется с тем, что врачи уже знают о кардиомиопатии, вызванной тахикардией: обычно она обратима.

Затем ученые показали, что искусственно полученные ткани сердечной мышцы восстанавливаются быстрее, если к ним добавить никотинамидадениндинуклеотид, — молекулу, которая помогает клеткам получать энергию из пищи. Ткани, получавшие добавку, к первому дню восстановили свою первоначальную функцию на 83%, в то время как ткани, не получавшие ее, улучшили работу незначительно.

Авторы полагают, что давая пациентам НАД в виде готовых добавок или внутривенных инъекций, можно ускорить выздоровление пациента.

Ранее ученые назвали лекарства, которые могут замедлить деменцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами