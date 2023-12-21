Названы пищевые добавки для восстановления сердца

Клетки сердечной мышцы способны полностью восстанавливаться после учащенного сердцебиения, а ускорить этот процесс могут добавки с НАД (никотинамидадениндинуклеотидом). Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Biomedical Engineering.

Тахикардия, то есть учащенное сердцебиение, при отсутствии лечения может привести к кардиомиопатии — снижению способности сердца перекачивать кровь. В новом исследовании ученые получили клетки сердца из стволовых клеток человека. Их электрически стимулировали, чтобы вызвать учащенное сокращение. В течение первых пяти дней стимуляции способность клеток непрерывно сокращаться снизилась примерно до 50% от нормы. Но как только исследователи прекратили электрическую стимуляцию, клетки полностью восстановились за пять дней. Это согласуется с тем, что врачи уже знают о кардиомиопатии, вызванной тахикардией: обычно она обратима.

Затем ученые показали, что искусственно полученные ткани сердечной мышцы восстанавливаются быстрее, если к ним добавить никотинамидадениндинуклеотид, — молекулу, которая помогает клеткам получать энергию из пищи. Ткани, получавшие добавку, к первому дню восстановили свою первоначальную функцию на 83%, в то время как ткани, не получавшие ее, улучшили работу незначительно.

Авторы полагают, что давая пациентам НАД в виде готовых добавок или внутривенных инъекций, можно ускорить выздоровление пациента.

Ранее ученые назвали лекарства, которые могут замедлить деменцию.