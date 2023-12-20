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«Роскосмос» продлил открытый набор в космонавты

ТАСС: «Роскосмос» продлил открытый набор в космонавты до марта 2024 года

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Госкорпорация «Роскосмос» продлила открытый набор в космонавты до марта 2024 года. Об этом рассказал командир отряда, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко в беседе с Дедом Морозом, который побывал в Центре управления полетами.

«У нас, Дедушка Мороз, как раз сейчас идет открытый конкурс госкорпорации «Роскосмос», он продлен до марта, поэтому самое время сейчас оформить документы», – подчеркнул Кононенко.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что по плану корпорации будут набраны от четырех до шести человек в отряд космонавтов. По его словам, число новобранцев будет зависеть от качества претендентов.

Отбор в отряд космонавтов начался в России в июле этого года. Присоединиться к программе может любой россиянин до 35 лет с высшим образованием по летным, инженерным или научным направлениям.

До этого гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что в планах организации лежит тесное сотрудничество с российскими частными космическими компаниями.

Ранее в NASA заявили, что не смогли с шестого раза отстыковать корабль Cargo Dragon от МКС.

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