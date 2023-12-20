Просыпаться по сигналу будильника может быть вредно для здоровья, показало исследование

Исследователь-докторант Ким Ёнсу из школы сестринского дела при университете Вирджинии (США) выяснила, что пробуждение по сигналу будильника может привести к гипертонии и повысить риск инсульта и инфаркта миокарда. Результаты опубликованы на сайте университета — University of Virginia.

В исследовании приняли участие 32 человека. В течение двух дней добровольцы должны были носить умные часы, фиксирующие показатели кровяного давления. В первый день эксперимента наутро испытуемым нужно было проснуться естественным путем, без будильника. В ходе второго этапа добровольцы получили указание поставить будильник, сигнал которого должен прозвучать через 5 часов после засыпания.

В результате сравнения показателей артериального давления выяснилось, что пробуждение по будильнику способствует его скачкообразному повышению. Отмечается, что это может стать провокатором таких опасных состояний, как инфаркт и инсульт. У людей, которые пробуждались естественным путем, повышение давления было на 74% менее резким.

Дело в том, что скачки артериального давления стимулируют активность симпатической нервной системы, которая увеличивает приток крови к жизненно важным и необходимым в состоянии стресса органам. Это сопровождается сужением кровеносных сосудов и увеличением нагрузки на сердце. Кроме того, недостаток сна (менее семи часов в сутки) усугубляет негативные последствия для сердечно-сосудистой системы, провоцируя еще более резкое повышение давления.

Ранее ученые выяснили, как воздействие загрязненного воздуха влияет на риск инсульта и деменции.