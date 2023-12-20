Обнаружен новый признак болезни Альцгеймера

Исследователи из университета Рима в Италии обнаружили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера искажено восприятие времени. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 13 человек с болезнью Альцгеймера, 17 с субъективным снижением когнитивных способностей, 16 с легкими когнитивными нарушениями и 17 здоровых добровольцев. Всем участникам исследования было от 55 до 86 лет. В ходе эксперимента испытуемым нужно было посмотреть ряд коротких видеороликов, демонстрирующих красный мяч, прыгающий внутрь прозрачной чашки и выпрыгивающий из нее через некоторое время.

Участники должны были посмотреть видео шесть раз, а в ходе седьмого, в предполагаемый момент выпрыгивания мяча из емкости, нажать на кнопку. Отмечается, что мяч всегда выскакивал из чашки через фиксированный интервал времени, а количество отскоков от дна емкости перед выпрыгиванием варьировалось.

Оказалось, что люди с когнитивными нарушениями и диагностированной болезнью Альцгеймера испытывали трудности при выполнении задания. Они чаще допускали ошибки при определении момента выскакивания мяча из чашки по сравнению с контрольной группой. Хуже всех с заданием справились пациенты с болезнью Альцгеймера.

Ученые объяснили, что такие результаты обоснованы искаженным восприятием времени и снижением способности к воспроизведению хронологического порядка у людей с когнитивными нарушениями. Это связано с нарушениями в работе гиппокампа, вызванными болезнью Альцгеймера. Ученые надеются, что их открытие станет первым шагом в разработке новых методов диагностики этого заболевания, основанных на оценке восприятия времени.

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