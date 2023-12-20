«Вечные химикаты» способствуют метастазированию рака, выяснили ученые

Исследователи из Йельской школы общественного здравоохранения в США выяснили, что перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества (PFAS) могут способствовать метастазированию рака. Результаты опубликованы в журнале Environmental Science & Technology (Environmental Sci & Tech).

В исследовании рассматривалась группа промышленных химикатов, называемых перфторалкильными и полифторалкильнымивеществами (PFAS). Эти вещества известны как «вечные химикаты» потому что они не разлагаются в окружающей среде и могут накапливаться в организме человека. Эти химические соединения используются при производстве текстиля, пищевых упаковок, строительных материалов, мебели, посуды с антипригарным покрытием, бытовой химии.

Многочисленные исследования показали, что эти вещества способны увеличивать риск развития многих видов рака. В новом исследовании американских ученых сообщается, что PFOS и PFOA — виды PFAS, которые входят в состав специализированных пен для пожаротушения и многих других продуктов, способны стимулировать метастазирование рака.

Ученые взяли образцы раковых клеток у пациентов с колоректальной карциномой (раком толстой кишки) и погрузили их в раствор с содержанием PFAS на семь дней. Оказалось, что взаимодействие с «вечными химикатами» стимулирует активность раковых клеток и запускает метаболические изменения, характерные для метастазирования рака. Погружение в раствор с PFOS и PFOA повысило способность опухолевых клеток к миграции.

В ходе другого эксперимента исследователи вырастили раковые клетки в виде плоского двумерного слоя, а затем разрезали его пополам. При добавлении PFAS клетки двух половин образца мигрировали по направлению друг к другу и сращивались.

Авторы исследования отметили, что у людей, взаимодействующих с PFAS на работе (например, пожарных), более высокий риск развития рака. Ученые планируют продолжить исследования, основанные на имитации ежедневного уровня воздействия «вечных химикатов» на представителей таких профессий. Это позволит лучше изучить механизмы, с помощью которых PFAS стимулируют развитие онкологических заболеваний.

Ранее выяснилось, что ожирение способно повысить риск развития опасного онкологического заболевания.