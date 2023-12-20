Ученые обнаружили новое полезное свойство свекольного сока

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что употребление свекольного сока снижает кровяное давление и улучшает физическую работоспособность у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Результаты опубликованы в European Respiratory Journal.

В исследовании принял участие 81 человек с ХОБЛ. Это прогрессирующее угрожающее жизни заболевание легких характеризуется воспалением дыхательных путей и отеком бронхов. Участники были случайным образом распределены на две группы. Первая группа в течение 12 месяцев ежедневно употребляла 70 миллилитров концентрированного свекольного сока, а вторая — плацебо.

Результаты эксперимента показали, что у людей, употреблявших концентрированный свекольный сок, наблюдалось среднее снижение систолического артериального давления на 4,5 миллиметра ртутного столба. Также у добровольцев из первой группы повысились выносливость и физическая работоспособность — по завершении исследования в течение шести минут они смогли пройти пешком большее расстояние, чем до участия в эксперименте.

Ученые отметили, что свекольный сок потенциально может стать безопасным вспомогательным средством для лечения ХОБЛ. В частности, такой напиток способен снизить риск появления осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с этим заболеванием путем нормализации кровяного давления. Для углубленного изучения воздействия свекольного сока на организм необходимо провести ряд дополнительных исследований.

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