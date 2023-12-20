проект

>

Ученые обнаружили новое полезное свойство свекольного сока

ERJ: свекольный сок снижает давление у людей с опасным заболеванием легких

close
100%
Shutterstock

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что употребление свекольного сока снижает кровяное давление и улучшает физическую работоспособность у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Результаты опубликованы в European Respiratory Journal.

В исследовании принял участие 81 человек с ХОБЛ. Это прогрессирующее угрожающее жизни заболевание легких характеризуется воспалением дыхательных путей и отеком бронхов. Участники были случайным образом распределены на две группы. Первая группа в течение 12 месяцев ежедневно употребляла 70 миллилитров концентрированного свекольного сока, а вторая — плацебо.

Результаты эксперимента показали, что у людей, употреблявших концентрированный свекольный сок, наблюдалось среднее снижение систолического артериального давления на 4,5 миллиметра ртутного столба. Также у добровольцев из первой группы повысились выносливость и физическая работоспособность — по завершении исследования в течение шести минут они смогли пройти пешком большее расстояние, чем до участия в эксперименте.

Ученые отметили, что свекольный сок потенциально может стать безопасным вспомогательным средством для лечения ХОБЛ. В частности, такой напиток способен снизить риск появления осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с этим заболеванием путем нормализации кровяного давления. Для углубленного изучения воздействия свекольного сока на организм необходимо провести ряд дополнительных исследований.

Ранее была обнаружена новая возможная причина фиброза легких.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами