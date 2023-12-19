Стало известно, почему воздействие холода полезно для организма

Холодный душ или ванна, а также физические упражнения на свежем воздухе осенью и зимой помогают похудеть и укрепляют иммунную систему. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно результатам исследования, проведенного в 2016 году нидерландскими учеными из больницы при Амстердамском университете, люди, которые регулярно принимают холодный душ, реже берут больничные. Эксперимент с участием трех тысяч добровольцев показал, что даже 30-секундное воздействие холодной воды способно укрепить иммунитет. Вероятнее всего, она стимулирует процессы кровообращения и лимфотока, что способствует активации защитных сил организма.

Аналогичных результатов можно достичь, если выполнять физические упражнения на свежем воздухе осенью и зимой. Кроме того, по мнению британских исследователей из Астонского университета, во время таких тренировок увеличивается количество сжигаемых калорий. Это связано с необходимостью затрачивать дополнительные усилия на обогрев. Также отмечается, что физические упражнения на свежем воздухе создают меньшую нагрузку на сердечную мышцу.

Увеличить расход энергии можно, приняв холодный душ или ванну. Исследование, проведенное доктором Мариэтте Бун из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах, показало, что дрожь, вызванная воздействием холодной воды, усиливает термогенез. Это приводит к дополнительным затратам калорий.

Ранее диетолог рассказал, почему физические упражнения могут быть неэффективны для похудения.