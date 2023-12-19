Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказал о возможных причинах постоянного голода

Daily Mail: причиной постоянного голода может быть стресс

close
100%
Freepik.com

Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон рассказал, что причиной постоянного чувства голода может быть недостаток сна, стресс и злоупотребление углеводными продуктами, такими как шоколад, пирожные и чипсы. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист рассказал, что недосып напрямую связан с увеличением аппетита. В частности, некачественный сон или его недостаточное количество стимулирует выработку в желудке гомона грелина, который сигнализирует мозгу о необходимости поесть. Одновременно с этим угнетается синтез другого гормона — лептина, ответственного за ощущение сытости.

Также Хобсон отметил, что краткосрочный стресс провоцирует выброс надпочечниками адреналина, который временно подавляет чувство голода. Однако при хроническом стрессе в организме повышается концентрация кортизола. Этот гормон также образуется в коре надпочечников. Он способен стимулировать аппетит.

Усилить голод могут и неправильные пищевые привычки. Диетолог объяснил, что некоторые люди употребляют слишком много жирных и сладких продуктов, таких как выпечка, шоколад, мороженое, фастфуд и чипсы. Такая пища содержит много углеводов и мало клетчатки — полезных для пищеварения неперевариваемых волокон. Еда с такими характеристикам быстро усваивается организмом и провоцирует последующее резкое падение уровня сахара в крови, что усиливает голод. Напротив, продукты с высоким содержанием белка и полезных жиров снижают вероятность скачков сахара, что способствует ощущению сытости.

Ранее ученые назвали продукт, богатый экологически чистым растительным белком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами