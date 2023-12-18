Онколог рассказал о связи поцелуев с раком ротоглотки

Самая распространенная форма рака ротоглотки — рак миндалин может быть вызван вирусом папилломы человека (ВПЧ), который передается через поцелуй или незащищенный оральный секс. Об этом «Газете.Ru» рассказал онкохирург, химиотерапевт, медицинский директор клиники «Мамма» Антон Иванов.

«В последние годы лидирующей причиной возникновения рака ротоглотки является инфицирование ВПЧ, особенно 16 и 18 типа. Это вирусы высокого онкогенного риска. Причем ВПЧ-положительный рак чаще встречается именно у молодых некурящих людей обоих полов. Связано это с тем, что «заполучить» ВПЧ довольно легко — достаточно страстного поцелуя или незащищенного орального секса с носителем вируса. Поэтому в группе риска находятся сексуально активные люди с большим количеством половых партнеров», — рассказал Иванов.

Это не означает, что все, кто заразился ВПЧ, обязательно заболеют раком ротоглотки, отмечает специалист. Иммунитет здорового человека способен победить вирус, но лучшей профилактикой в данном случае будет минимизация количества половых партнеров и использование барьерной контрацепции.

Кроме того, злокачественное перерождение лимфоидной ткани миндалин провоцируют канцерогены, содержащиеся в табачном дыме. Токсическим мутагенным действием на ДНК клеток также обладает ацетальдегид — вещество, которое образуется при распаде алкоголя в организме.

«Насторожить должно появление следующих симптомов: боль и дискомфорт при глотании, чувство «кома» в горле, появление уплотнения на шее, резкий гнилостный запах изо рта, присутствие крови или гноя в слюне, изменение голоса, он становится хриплым, приглушенным, трудности с открыванием рта и проглатыванием пищи», — поделился специалист.

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