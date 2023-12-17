Врачи описали первый в истории разрыв трахеи из-за сдерживания чиха

Сдерживание чихания привело к разрыву горла у мужчины. Уникальный случай описан в журнале BMJ.

В медицинском отчете сообщается, что когда мужчина был за рулем, он почувствовал непреодолимое желание чихнуть, но подавил его, зажав нос и закрыв рот. Пациент прибыл в отделение неотложной помощи с жалобами на сильную боль и отек шеи с обеих сторон. Когда врачи осмотрели его, они также услышали слабый потрескивающий звук в области шеи. Однако у мужчины не было проблем с дыханием, глотанием или говорением.

Компьютерная томография (КТ) показала, что между третьим и четвертым шейными позвонками в трахее пациента было отверстие 2 х 2 мм. Врачи пришли к выводу, что разрыв был вызван быстрым нарастанием давления в трахее. Если во время чихания рот и нос закрыты, то давление, создаваемое в верхних дыхательных путях, может быть в 20 раз выше, чем при нормальном чихании.

Врачи посчитали, что мужчине не нужна операция. В течение двух дней за ним наблюдали в больнице, чтобы убедиться, что уровень кислорода и другие жизненно важные показатели остаются стабильными. Затем его выписали, прописав обезболивающие. Пять недель спустя КТ показала, что рана полностью зажила.

«Каждому можно рекомендовать не подавлять чихание, зажимая нос, сохраняя при этом рот закрытым, поскольку это может привести к перфорации трахеи», — пишут авторы отчета.

Спонтанный разрыв трахеи встречается редко, но он потенциально опасен для жизни. Сообщалось о нескольких случаях, но они были вызваны не чиханием, а травмами или медицинскими процедурами, например, удалением щитовидной железы. Описанная врачами травма стала первым известным случаем разрыва трахеи при чихании.

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