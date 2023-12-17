Исследование: с помощью медитации можно заставить себя потерять сознание

Опытные медитирующие могут заставить себя кратковременно потерять сознание. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neuropsychologia.

Анестезия, сотрясение мозга, эпилепсия и другие явления, снижающие приток крови к мозгу, могут привести к полной потере сознания. Но в документах возрастом более двух тысяч лет назад впервые описывается необычайный случай потери сознания во время интенсивной практики медитации. В тибетском буддизме это событие называется «ниродха». Испытавшие его утверждают, что после пробуждения они испытывают значительные изменения в работе своего ума, включая внезапное чувство глубокого умственного напряжения и ясность восприятия.

В новом исследовании ученые с помощью метода ЭЭГ проанализировали активность мозга 51-летнего мужчины, который сообщил, что может произвольно потерять сознание во время медитации. Эксперимент подтвердил, что испытуемый способен управлять состоянием сознания. Ему удалось «отключить» себя 37 раз в 29 сеансах медитации.

Авторы работы отметили, что мужчина был очень опытен: он провел более 23 тысяч часов за медитаций. Их результаты представляют первые убедительные доказательства способности опытных медитирующих управлять своим сознанием.

Ранее ученые выяснили, какие продукты не следует есть при стрессе.