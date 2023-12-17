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Северные олени научились переключаться на ультрафиолетовое зрение для выживания

i-Perception: северные олени научились видеть ультрафиолет для поиска еды

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Исследователи из Дартмутского колледжа выяснили, что северные олени способны менять цвет отражающей оболочки глазного дна зимой с желтого на голубой. Это позволяет им видеть в ультрафиолетовом спектре, чтобы находить в снегу лишайники. Научная работа была опубликована в журнале i-Perception.

Северные олени живут в суровых условиях и имеют множество адаптаций к ним. В частности в их рацион входит лишайник — кладония. Это беловатые кустики, которые содержат большое количество нутриентов и полезных питательных веществ. Летом его легко увидеть, но зимой это становится проблематичным из-за цвета.

По мнению авторов исследования, именно кладония стала причиной появления сезонности воспринимаемого оленями спектра света. Эксперименты показали, что кладонию легче всего заметить в условиях сумеречного света в диапазоне 330-370 нанометров, который как раз соответствует ближнему ультрафиолету. Именно его приспособлены пропускать, а, скорее всего, также различать уникальные глаза северного оленя.

Ранее сообщалось, что ученые встревожены продвижением белых акул на север из-за изменений климата.

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