Жирная пища ухудшает снабжение мозга кислородом при стрессе

Прием жирной пищи перед стрессовым событием может ухудшить работу сосудов и снабжение мозга кислородом. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition.

В эксперименте принял участие 21 человек (здоровые молодые мужчины и женщины). Их разделили на две группы: первой предоставили пищу с высоким содержанием жиров (56,5 граммов жира), а второй — с низким (11,4 грамма жира). Они съели блюда за 90 минут до завершения 8-минутного стрессового математического задания, в котором они должны были увеличивать скорость решения примеров. В случае неправильного ответа их уведомляли об этом. Кроме того, участники могли видеть себя на экране. Эксперимент был разработан, чтобы имитировать повседневный стресс на работе или дома.

Оба типа еды способствовали расширению кровеносных сосудов и росту кровяного давления. Однако у съевших жирную пищу работа сосудов оставалась значительно нарушенной через 90 минут после окончания стрессового события. Кроме того, у них было снижено снабжение кислородом префронтальной коры головного мозга. Сами участники сообщали о более плохом настроении во время и после стрессовой задачи. Съевшие нежирную еду участники вернулись в норму быстрее.

В целом употребление жирной пищи ухудшило работу сосудов на 1,74%. Предыдущие исследования показали, что снижение сосудистой функции на 1% приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.

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