Второй российский спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

Второй спутник «Арктика-М», предназначенный для получения метеорологических данных, успешно выведен на орбиту. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

Как указано в заявлении, 16 декабря в 12:17 мск с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б». Именно она доставила гидрометеорологический спутник в космос.

«Теперь на орбите будут работать две «Арктики-М»: следить за поверхностью Земли и за морями Северного Ледовитого океана», — говорится в публикации.

Согласно данным РИА Новости, спутник был доставлен на расчетную высокоэллиптическую орбиту. При этом руководитель проекта по орбитальной программе Научно-производственного объединения (НПО) имени С. А. Лавочкина Николай Ильин подчеркнул, что благодаря этому летательному аппарату российские специалисты смогут вести наблюдения за Арктикой.

Ожидается, что к 2031 году на орбите появятся еще два спутника «Арктика-М». По словам источника агентства, реализация данной инициативы позволит в два раза сократить перерывы между съемками поверхности земли.

Как отметил Ильин, четыре спутника сократят время обнаружения тундровых пожаров в случае их возникновения и дадут специалистам возможность детализировать прогнозы погоды на период до трех часов. Более того, экспертам станет легче фиксировать мезомасштабные циклоны.

Ранее в Британии рассказали о поломке лучшего в мире спутника для климатических наблюдений.