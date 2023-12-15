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Стало известно, почему зимние праздники несут угрозу для здоровья одиноких людей

MayoClinic: одиночество в период зимних праздников может спровоцировать инсульт

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Доктор Амит Шах, терапевт из клиники Майо, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров в мире, рассказал, что одиночество в период зимних праздников связано с высоким риском инсульта, сердечного приступа, депрессии и тревоги. Об этом сообщает Mayo Clinic.

Врач объяснил, что одиночество наносит организму человека вред, сопоставимый с ожирением, курением и алкоголизмом. Социальная изоляция — отсутствие контактов с другими людьми, может спровоцировать развитие тревожного и депрессивного расстройств. Без надлежащего лечения заболевания способны прогрессировать и провоцировать рискованное поведение. Оно может привести к потере здоровья, физического или социального благополучия личности.

Кроме того, одинокие люди с депрессией и тревогой иногда совершают саморазрушительные действия — наносят себе увечья, злоупотребляют алкоголем и никотином. Так происходит потому, что в период зимних праздников одиночество ощущается особенно остро. Вредные привычки также повышают риск инфаркта и инсульта.

Доктор Шах рассказал, что общение с другими людьми может стать шагом к улучшению общего состояния здоровья. Если человеку трудно заводить знакомства в реальном мире — лучше будет воспользоваться социальными сетями. Кроме того, врач рекомендует одиноким людям и их близким выяснить, в чем причина социальной изоляции. Если человек становится замкнутым, потому что страдает какими-либо заболеваниями, необходимо как можно раньше обратиться к врачу.

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