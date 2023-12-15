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Ученые протестировали более безопасную для здоровья пищевую соль

PubMed: пищевая соль с новой формулой снижает кровяное давление

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Исследователи из университета Каэтано Эредиа в Перу протестировали более безопасную для здоровья пищевую соль. Новый продукт, содержащий 75% хлорида натрия и 25% хлорида калия, оказался способен снизить кровяное давление. Результаты опубликованы в PubMed.

Новая рецептура соли, предполагающая соотношение трех частей хлорида натрия и одной части хлорида калия, была разработана в 2015 году при поддержке национального института сердца, легких и крови в США. Дело в том, что минерал калий, который входит в состав нескольких заменителей соли и естественным образом содержится во многих фруктах и овощах, расслабляет стенки артерий и снижает кровяное давление. Обычная соль представляет собой практически чистый хлорид натрия.

Ученые из Перу протестировали разработку на 2376 добровольцах. Сперва соль с новым составом употребляла лишь часть добровольцев, однако со временем все участники перестали применять традиционный продукт, состоящий только из хлорида натрия. В результате наблюдения за участниками, которое длилось 3,5 года, выяснилось, что испытуемые стали в два раза реже страдать гипертонией. Также у добровольцев снизился средний уровень кровяного давления.

Участники в возрасте 60 лет и старше, у которых была гипертония, отметили снижение артериального давления на 2,17 мм ртутного столба. Такой результат связан со снижением риска летального исхода в результате инсульта примерно на 10%, а в результате сердечно-сосудистых заболеваний — на 7%.

Исследователи отметили, что обновленная рецептура оказалась эффективным средством борьбы с заболеваниями сердца и сосудов. Новая соль способна сбалансировать количество употребляемых калия и натрия. Ученые надеются, что более безопасная для здоровья соль в будущем может рекомендоваться врачами для защиты сердца.

Ранее ученые нашли связь между кроветворением и фолиевой кислотой.

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