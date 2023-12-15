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Врачи проверили, может ли кока-кола избавить от опасного для жизни состояния

BMJ: кока-кола не помогает при закупорке пищевода едой

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Кока-кола не помогает при застревании еды в пищеводе: лучше просто приехать в больницу и под присмотром врачей подождать, когда закупорка пройдет сама. Это показало высококачественное исследование, опубликованное в BMJ.

Стандартное лечение при застревании еды в пищеводе — экстренная эндоскопия. Этот метод эффективен, но представляет собой серьезное вмешательство. Некоторые исследования показывают, что недорогая и широко доступная кока-кола может устранить застревание еды и уменьшить нагрузку на персонал скорой помощи.

В новой работе ученые разделили 51 пациента из отделений скорой помощи четырех голландских больниц на две группы. 28 человек сделали до восеми глотков кока-колы объемом 25 мл с разницей в минуту. 23 пациента из контрольной группы ожидали, когда пища уйдет из пищевода, а если этого не происходило — им делали эндоскопию. Из эксперимента исключили людей, у которых в пищеводе застряло содержащее кости мясо.

От застрявшей пищи избавились 17 человек из «группы кока-колы» и 14 из «группы ожидания», то есть доля излечившихся пациентов составила 61% в обеих группах. У двух пациентов из «группы кока-колы» и у четырех из «группы ожидания» развились поражения слизистой оболочки.

Результаты означают, что тактика выжидания под наблюдением врача наиболее предпочтительна при закупорке пищевода едой. Однако авторы работы призвали к дальнейшему изучению потенциальной пользы кока-колы, так как другие исследования показывают ее возможную эффективность.

Ранее ученые выяснили, что отказ от лечения болезни сердца повышает риск летального исхода на 400%.

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