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Названо неожиданное негативное последствие приема седативно-снотворных средств

SMR: седативные снотворные препараты повышают риск переломов костей

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Употребление седативных снотворных препаратов связано с более высоким риском переломов костей. К таким выводам пришли исследователи из Гонконгского университета. Результаты опубликованы в Sleep Medicine Reviews (SMR).

Исследователи изучили 20 обсервационных исследований, проведенных учеными из 11 стран мира. В них приняли участие шесть миллионов человек. Ученые выделили информацию о состоянии здоровья испытуемых и приеме ими различных лекарственных средств. Мета-анализ научных работ в рамках нового исследования показал, что у людей, употребляющих седативно-снотворные средства, риск переломов костей выше по сравнению с теми, кто их не принимает.

В частности, использование таких лекарств было связано с повышением риска перелома бедра на 32%, а других костей в теле — на 41%. Риск был одинаковым для седативно-снотворных средств с возможностью как длительного, так и кратковременного применения.

Ученые отметили, что эта информация может быть полезна для людей старше 85 лет. Известно, что в пожилом возрасте плотность костной ткани снижается. Такое заболевание называется остеопорозом. Прием седативных снотворных средств может усугубить проблему хрупкости костей, поэтому назначаться они должны только в результате консультации с врачом.

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