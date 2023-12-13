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Страдавшие от боли из-за кариеса викинги спиливали себе зубы

PLOS ONE: 60% викингов страдали от кариеса, а некоторые спиливали больные зубы

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Carolina Bertilsson/University of Gothenburg

Около 50% викингов Швеции страдали от боли из-за кариеса и пытались от него избавиться. Это показало исследование зубов и черепов древних шведов, опубликованное в журнале PLOS ONE.

В 2005 году в Швеции были обнаружены остатки христианской церкви. На ее территории также обнаружили могилы X-XII века. В новом исследовании ученые проанализировали более 2300 зубов 171 человека. Более 60% зрелых людей имели признаки кариеса (чаще всего на поверхности корня), при этом ни у одного из лиц более молодого возраста кариеса не было. Распространенность кариеса у шведских викингов в целом была аналогична таковой в других европейских популяциях того же периода. Также наблюдались другие патологии: инфекции, выпадение зубов.

Ученые также обнаружили несколько зубов со следами стирания, — вероятно, люди пытались устранить кариес. У нескольких человек кариес был настолько тяжелым, что вызывал зубную боль. На некоторых зубах также были обнаружены царапины, похожие на следы ковыряния, оставленные при удалении остатков пищи.

Ранее ученые обнаружили микробов, удерживающих части Великой Китайской стены от разрушения.

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