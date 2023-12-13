Введение гормона защитит беременных женщин и пациентов с раком от тошноты

Гормон GDF15, вырабатываемый плодом, приводит к тошноте и рвоте у беременных, которая в некоторых случаях может быть опасна для жизни женщины и будущего ребенка. Введение гормона женщинам еще до беременности может смягчить тошноту, показало опубликованное в журнале Nature исследование.

От тошноты и рвоты на каком-то из этапов беременности страдают 80% женщин, а еще у 2% наблюдается тяжелая форма — гиперемезис беременных. Это состояние может привести к потере веса, обезвоживанию и госпитализации.

Новое исследование показало, что существует причинно-следственная связь между высоким уровнем гормона GDF15 и тяжестью тошноты у беременных. Женщины с мутациями, которые повышают их чувствительность к гормону, страдают от более тяжелых симптомов. Но если их плод унаследует мутацию, которая снижает его выработку гормона GDF15, у матери может быть низкая вероятность развития гиперемезиса.

Также ученые выяснили, что пациентки с наследственным заболеванием крови бета-талассемией гораздо реже страдают от тошноты и рвоты при беременности. Это связано с тем, что у них наблюдается хронически высокий уровень GDF15, то есть их организм привыкает к нему.

Исследования на самках мышей показали, что введение GDF15 в низкой концентрации позволяет животным выработать нечувствительность к нему и избежать тошноты и рвоты даже при высоких дозах гормона. Ученые планируют проверить такой подход на женщинах, которые пережили гиперемезис, и планируют новую беременность. Кроме того, уже проходят испытания препараты, блокирующие связывание GDF15 с его рецептором в мозге. Их планируется использовать для пациентов, страдающих от тошноты и рвоты из-за лечения рака.

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