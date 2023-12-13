Стоматолог назвала симптомы рака полости рта

Одним из самых распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, который может сопровождаться сухостью, появлением неприятного запаха из полости рта, а также увеличением лимфатических узлов в области шеи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова.

По ее словам, на ранних стадиях такой рак протекает бессимптомно, представляет собой узелок либо язвочку. В последующем он увеличивается в диаметре, появляется боль.

«Основные симптомы включают боль или дискомфорт, онемение в полости рта, а также непроходящие новообразования, включая пятна, язвы, уплотнения. К факторам риска относят наследственную предрасположенность, ослабленный иммунитет, вызванный СПИДом или приемом наркотиков», – рассказала Сотникова.

Также риски развития заболевания повышают жесткие диеты, частые повреждения десен, например из-за неправильно подобранных брекетов, протезов или пирсинга, несоблюдение гигиены, кариес и другие болезни полости рта, а также курение.

«Существует ряд профилактических мер, которые помогут предупредить развитие рака слизистой оболочки полости рта: осмотр у врача раз в полгода, отказ от вредных привычек и соблюдение правильного рациона и гигиены полости рта. Также важно избегать хронических травм, например не грызть ногти», – объяснила врач.

Ранее врач рассказала, как восстановить цикл сна и бодрствования при помощи штор.