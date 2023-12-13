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Врач рассказал, приносит ли ношение бюстгальтера вред

DailyMail: отказ от ношения бюстгальтера не навредит женщинам с небольшой грудью

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Shutterstock

Американский гинеколог и репродуктолог Лаки Сехон и британский пластический хирург Фуед Хамза рассказали, что отказ от ношения бюстгальтера не принесет вреда женщинам с небольшой грудью. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам гинеколога, отказ от ношения бюстгальтера, вопреки распространенному опасению, не приведет к снижению эластичности кожных покровов и ухудшению формы груди. По наблюдениям Сехон, некоторые женщины, решившие какое-то время не надевать бюстгальтер, сообщали о том, что грудь стала более упругой. Тем не менее, женщинам с большой грудью отсутствие бюстгальтера может доставлять дискомфорт, связанный с повышенной нагрузкой на позвоночник. Пластический хирург Хамза также отметил, что ношение бюстгальтера может даже усугубить эффект обвисания груди.

«Его (бюстгальтера) каркас помогает тканям преодолевать силу тяжести, ослабляя естественную способность груди к самоподъему», — заключил специалист.

Доктор Сехон добавила, что у отказа от бюстгальтера есть и другие положительные стороны. Он способствует задержке пота, грязи и влаги на коже груди, что может привести к закупорке пор, раздражению и появлению различных воспалений. Отсутствие этого предмета одежды позволяет коже «дышать» и снижает риск появления таких проблем.

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