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Исследование: эмодзи в соцсетях искажают представления о природе

В Италии выяснили, что эмодзи искажают представления о природе

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iOS/Apple

Итальянские ученые обнаружили, что эмодзи в соцсетях в виде животных искажают представления пользователей о разнообразии природы, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования. Как сообщили изданию авторы статьи, опубликованной в журнале iScience, в онлайн-коммуникации используется слишком много смайликов с млекопитающими, но слишком мало — с насекомыми, растениями, грибами и микроорганизмами.

В частности, ученые выявили 112 организмов, имеющих собственные эмодзи в социальных сетях, из которых 92 — это животные и всего 16 — растения. Лишь по одному изображению приходится на грибы и микроорганизмы.

«Хорошее представление древа жизни в социальных сетях значительно облегчит распространение информации о том, что биоразнообразие — это гораздо больше, чем кошки, собаки, львы и панды», — подчеркнул соавтор исследования Джентиле Франческо Фичетола.

По его словам, добавление еще 20-30 смайликов помогло бы сбалансировать представление пользователей о биоразнообразии.

Осенью в пресс-службе сервиса email-рассылок Unisender сообщили «Газете.Ru», что эмодзи в виде языка пламени чаще остальных встречается в электронных письмах, отправляемых российскими компаниями. Соответствующий вывод был сделан после изучения более чем 3 млрд отправлений. На втором месте оказалось изображение молнии. На третьем — эмодзи в виде подарка.

Ранее в России суд признал эмодзи эквивалентом подписи под документом.

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