Названы продукты, повышающие уровень «хорошего холестерина»

Жирная рыба, куриная грудка, индейка, свекла и картофель повышают уровень «хорошего холестерина» в крови. Об этом рассказал Авинаш Хари Нараянан, клинический директор Лондонской медицинской лаборатории — сети компаний, предоставляющей медицинские услуги в Великобритании. Рекомендации опубликованы на сайте London Medical Laboratory.

Нараянан объяснил, что «хороший холестерин» переносится в кровотоке липопротеинами высокой плотности (ЛПВП). Они транспортируют не использованный организмом холестерин в печень, где тот утилизируется до желчных кислот. «Плохой холестерин» переносят липопротеины низкой плотности (ЛПНП), способные формировать атеросклеротические бляшки, из-за которых происходит сужение просвета сосудов. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению Нараянана, повысить уровень ЛПНП в крови могут жирная рыба, куриная грудка и индейка, которые богаты ниацином. Ниацин также известен как витамин В3. Кроме того, с этой задачей способны справиться продукты, которые содержат много антиоксидантов — веществ, которые защищают клетки от повреждения в процессе окисления. К ним относятся свекла, фиолетовая капуста, кале и шпинат.

Другим полезным продуктом, способствующим улучшению липидного профиля крови, является жареный картофель. В нем нет жира и холестерина, а также мало натрия. Наиболее полезным способом приготовления будет обжарка на растительном масле, например оливковом. Картофель богат антиоксидантами и необходимыми для нормальной работы организма витаминами В и С.

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