Стало известно, может ли употребление рыбы и мяса навредить печени

Морепродукты, красное мясо, птица и мясные полуфабрикаты не могут спровоцировать развитие неалкогольной жировой болезни печени. Тем не менее, употребление трех или более порций жирной рыбы в неделю было связано с более высоким риском развития этого заболевания. К таким выводам пришли исследователи из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае. Результаты опубликованы в BMC Public Health.

В исследовании приняли участие 1862 человека, средний возраст которых составил 60,9 лет. Из них 37,22% страдали неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), при которой в клетках печени (гепатоцитах) накапливаются жироподобные вещества, называемые липидами. Заболевание характеризуется потенциалом к прогрессированию в цирроз.

Ученые собрали информацию о пищевых привычках участников. В частности, исследователи стремились выяснить, сколько добровольцы потребляют мяса (свинины, баранины и говядины), рыбы (скумбрии, змееголова, угря, сардин и лосося) и морепродуктов. Добровольцы заполнили опросники, в которых зафиксировали тип и количество продуктов животного происхождения, съеденных за последние семь дней. Участники прошли оценку антропометрических показателей и сдали анализы крови для оценки уровней глюкозы, общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой (ХС ЛПНП) и высокой плотности (ХС ЛПВП).

Исследователи не обнаружили значимой связи между развитием НАЖБП и морепродуктами, красным мясом, птицей, мясными полуфабрикатами или другой (нежирной) рыбой. Тем не менее, у тех, кто употреблял три и более порций красной рыбы в неделю, риск развития этого заболевания был выше по сравнению к людьми, которые вообще не ели рыбу. Дополнительная корректировка результатов с учетом метаболических факторов выявила достоверную связь между увеличением потребления жирной рыбы и повышением риска НАЖБП.

Ранее ученые опровергли утверждение о том, что сахарозаменители вызывают увеличение веса.