Ася Казанцева рассказала, что презентацию ее книги в Москве отменили из-за «хейтеров»

В Москве магазин «Читай-город» отменил презентацию новой книги популяризатора науки, журналистки Аси Казанцевой. Сама она рассказала «Газете.Ru», что это произошло из-за негативных комментариев под анонсом о встрече. По словам журналистки, ее мероприятия уже отменялись много раз из-за хейтеров, которые «внимательно следят за всеми анонсами и начинают кошмарить площадки».

«Они («Читай-город». — «Газета.Ru») сообщили не мне, а они сообщили Жене Кононенко, бренд-менеджеру издательства «Корпус», и где-то одновременно с этим опубликовали в соцсети «ВКонтакте» сообщения об отмене. Связано это, вроде бы, с тем, что, когда они написали в соцсетях анонс о презентации моей новой книжки, получили много комментариев от людей и ботов про то, что я человек с открытой антивоенной позицией, поэтому проводить презентацию моих книжек не следует. Испугались и отменили. Со мной такое время от времени происходит, потому что действительно я человек с личной известностью, с открытой последовательной антивоенной позицией», — сказала она.

При этом Казанцева отметила, что презентация ее книги в нижегородском «Читай-городе» прошла спокойно. Она подчеркнула, что с 2022 года старается проводить мероприятия так, чтобы о них не узнали хейтеры.

«У меня была презентация в «Читай-городе» в Нижнем Новгороде. Там все прошло без эксцессов, тихо, спокойно, камерно. Поэтому, видимо, «Читай-город» не ожидал никакого подвоха, но Москва оказалась заметнее. Я расстраиваюсь не из-за этой встречи, а из-за того, что мы живем в темные культурные времена, в которых настолько легко отменить все, что угодно. Дело не во мне лично. Дело в том, что в принципе неправильно отменять любые культурные мероприятия, даже мероприятия тех, кто нам не нравится. Что касается моих презентаций, то мы проведем презентацию в каком-нибудь другом месте. Ничего страшного», — заключила она.

11 декабря в официальном сообществе сети магазинов «Читай-город» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об отмене встречи с Асей Казанцевой, которая должны была состояться 13 декабря. Во время мероприятия журналистка должна была презентовать свою новую книгу «Откуда берутся дети».

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