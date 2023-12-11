Стало известно, какой заплесневелый продукт можно употреблять

По мнению Ричарда Фукса, эксперта по безопасности пищевых продуктов из Университета Гринвича (Великобритания), заплесневелые твердые сыры безопасно употреблять в пищу. Тем не менее мягкие сыры, орехи, фрукты и злаковые опасны, даже если избавиться от видимой части плесени. Об этом сообщает Daily Mail.

Орехи, злаковые и яблоки со следами плесени наиболее опасны при употреблении в пищу. Фукс объяснил, что плесень может вырабатывать соединения, называемые микотоксинами. Они могут образовываться при хранении во многих пищевых продуктах под действием развивающихся в них микроскопических грибов. Эти вещества способны подавлять иммунную систему организма, способствовать развитию респираторных заболеваний и снижать фертильность. В частности, такие последствия связаны с воздействием афлатоксина. Его вырабатывают два вида плесени — Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Их можно обнаружить в испорченных орехах, рисе, специях, растительных маслах и какао-бобах.

Специалист отметил, что срезание видимой плесени может сделать пригодным в пищу только один тип продуктов — твердые сыры. Дело в том, что жесткая текстура препятствует проникновению спор плесени вглубь. Рекомендуется избавиться от части заплесневелого сыра с запасом 2,5 сантиметра. Мягкие сыры невозможно «освежить» таким методом. Из-за рыхлой текстуры плесень быстро распространяется по всей поверхности продукта, даже если ее признаков не видно.

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