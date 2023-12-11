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Ученые рассказали, почему некоторые люди обладают абсолютным слухом

Live Science: у людей с абсолютным слухом увеличена большая слуховая кора мозга

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По сравнению с обычными людьми у профессиональных музыкантов с абсолютным слухом увеличена большая слуховая кора мозга, которая отвечает за обработку звуков. Кроме того, носители тональных языков, таких как мандаринский, кантонский и вьетнамский, чаще обладают абсолютным слухом. Об этом Диана Дойч, профессор центра компьютерных исследований в области музыки и акустики Стэнфордского университета, рассказала Live Science.

Абсолютный слух — это редкая способность точно идентифицировать высоту любого звука, не прибегая к сравнению со звуками известной высоты, слышимых ранее. Существует мнение, что абсолютный слух обусловлен генетически. Тем не менее маркеры, свидетельствующие о носительстве, еще не выявлены.

Дойч рассказала, что абсолютный слух может развиться у ребенка вследствие подверженности определенным воздействиям окружающей среды. Исследование Стэнфордского университета показало, что 40% музыкантов, которые начали тренироваться в возрасте четырех лет или младше, обладают абсолютным слухом. Среди тех, кто начал обучение после того, как им исполнилось девять, этот показатель составил 3%. Это значит, что чем раньше ребенок начнет практиковаться в различении звуков, тем лучше ему это будет удаваться в дальнейшем. По этой причине носителей абсолютного слуха больше среди говорящих на тональных языках — мандаринском, кантонском и вьетнамском. В этих языках изменение высоты звука обычно сопровождается изменением значения слова.

Другой причиной обладания абсолютным слухом может быть увеличение слуховой коры мозга. К такому выводу пришли ученые из университета Делавэра. Они обнаружили, что эта область мозга больше у профессиональных музыкантов. Их мозг также способен реагировать на более широкий диапазон звуковых частот.

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