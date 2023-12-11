Стало известно, какой молочный продукт повышает риск развития преддиабета

Молоко с пониженным содержанием жира так же, как и обычное, может повышать риск развития преддиебета. К таким выводам пришли исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах. Результаты опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании приняли участие 74 132 человека, средний возраст которых составил 46 лет. Исследователи собрали информацию о пищевых привычках участников с помощью опросников. Ученые стремились выяснить, какое количество йогурта, молока, сливок, мороженого и сыра регулярно потребляют испытуемые. Также они зафиксировали данные о состоянии здоровья добровольцев и взяли у них анализы крови для выявления преддиабета.

Предиабет — это пограничное состояние между диабетом и нормальным усвоением сахара, характеризующееся снижением выработки инсулина и (или) уменьшением восприимчивости к нему клеток организма.

Большинство исследуемых продуктов имели нейтральную корреляцию с риском развития преддиабета. Употребление жирных йогуртов было связано с пониженной вероятностью возникновения этого состояния, а молока с низкой и обычной жирностью — с повышенной. Кроме того, достаточное общее количество молочных продуктов с высоким содержанием жира оказалось способно защитить от преддиабета участников старше 60 лет. Для дальнейшего изучения влияния молочных продуктов на здоровье человека необходимы дальнейшие исследования.

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