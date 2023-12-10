Врач рассказал, что ком в горле и шумы в голове могут указывать на рак

Тимома – это злокачественная опухоль тимуса, которая иногда может сопровождаться ощущением кома в горле и шумами в голове, об этом «Газете.Ru» рассказал торакальный хирург и заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Дмитрий Базаров.

Симптоматика часто зависит от типа опухоли, отметил специалист. Иногда тимомы вызывают компрессионный медиастинальный синдром, который сопровождается болями за грудиной, сухим кашлем, одышкой.

«Также на тимому могут указывать ощущение сдавливания трахеи и крупных бронхов, дыхательной недостаточности. Кроме того, существует симптом компрессии венозных стволов, при котором нарушается отток венозной крови от головы и верхней половины туловища. Это шумы в голове, головные боли, отечность лица, повышенное венозное давление. Сдавливание пищевода сопровождается расстройством глотания – дисфагией. Можно сравнить с ощущением кома в горле», – отметил Базаров.

Кроме того, у некоторых больных эта опухоль сопровождается миастенией, это патологически быстрая утомляемость поперечнополосатых мышц. Также тимома может передавливать диафрагмальный нерв, тогда у пациентов тоже нарушается дыхание.

«Тимомы характеризуются агрессивным течением, могут давать метастазы в лимфоузлы, легкие и грудную стенку, поэтому принята агрессивная хирургическая тактика: удаление тимомы вместе с вилочковой железой и жировой клетчаткой переднего средостения, дополненное по показаниям химиолучевой терапией», – заключил хирург.

Подробнее о других специфических проявлениях опухолей внутригрудной локализации, какие из них сложнее всего оперировать, и почему женщины чаще от них страдают — в интервью Базарова «Газете.Ru».

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