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Хирург рассказал, на какой вид рака может указывать стенокардия

Хирург Базаров: стенокардия может указывать на опухоль средостения

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Опухоли внутригрудной левосторонней локализации могут симулировать боли, напоминающие стенокардию, рассказал «Газете.Ru» торакальный хирург и заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Дмитрий Базаров.

Речь идет об опухолях средостения. Это пространство между правым и левым плевральными мешками, оно ограничено спереди грудиной с реберными хрящами, сзади — позвоночником. По словам специалиста, в средостении располагаются сердце с крупными сосудами, трахея, пищевод, вилочковая железа, нервы диафрагмы, грудной лимфатический проток и бронхиальное дерево.

«Опухоли средостения включают большую группу новообразований, возникающих из различных тканей: это и тимомы (опухоли тимуса), и лимфомы (опухоли лимфоузлов), и тератомы (опухоли из эмбриональных клеток). Их очень много, и они могут развиваться в любом возрасте, но чаще их диагностируют у пациентов 30-50 лет», – рассказал Базаров.

Все они могут начать расти в левую сторону и вызывать симптомы, похожие на стенокардию, то есть ощущение дискомфорта за грудиной. В этом случае лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики заболевания.

Подробнее о других специфических проявлениях опухолей из этой группы, какие из них сложнее всего оперировать, и почему женщины чаще от них страдают — в интервью Базарова «Газете.Ru».

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