Врач развеял мифы о «побочках» статинов для снижения холестерина

Статины – лекарства для снижения уровня холестерина – имеют побочные эффекты, но многие из широко обсуждаемых побочных эффектов статинов являются мифом и результатом самовнушения. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«Препараты статины показали высокую эффективность для снижения повышенного уровня холестерина и профилактики инфарктов и инсультов. К сожалению, побочные эффекты статинов окутаны мифами, что приводит зачастую к необоснованной отмене их приема врачами или самими пациентами, либо нежеланием пациентами их применять. Специфичными побочными реакциями являются повреждение мышц и мышечные боли, а в крайнем случае рабдомиолиз — разрушение мышечной ткани, которое сопровождается острой почечной недостаточностью», — рассказал Закиев.

Реальный уровень непереносимости статинов гораздо ниже, отметил кардиолог. Миопатии и рабдомиолиз встречаются настолько редко, что за всю свою практику врач может не столкнуться с подобным состоянием у пациента.

«Часто мышечные боли — результат не приема лекарства, а самовнушения. В одном из исследований пациентов случайным образом раздели на две группы: одним давали статин, другим – препарат-пустышку, то есть плацебо. При этом ни врач, ни пациент не знали, что он получает. Оказалось, что в группе плацебо частота побочных эффектов, в первую очередь мышечных болей, оказалась больше, чем среди тех, кто принимал статины. Это означает, что частота реальных побочных реакций на статины гораздо меньше, чем люди сами заявляют. Это называется эффектом ноцебо: если ожидаешь плохого, то оно произойдет», — объяснил врач.

Еще один миф — о повреждении печени статинами. Закиев объяснил, что печеночные ферменты необходимо оценить до начала терапии статинами, так как выраженная печеночная недостаточность является противопоказанием для приема этих препаратов, но сами они не поражают печень. Кроме того, в течение месяца после начала терапии статинами может отмечаться клинически незначимое повышение печеночных ферментов, поэтому контроль анализов рекомендуется проводить не ранее, чем через месяц после приема статинов, подчеркнул врач.

Кроме того, многие уверены в том, что статины могут привести к эректильной дисфункции.

«Во-первых, были проведены отдельные исследования, которые показали, что статины не только не приводят к ней, а даже улучшают потенцию. Во-вторых, нужно понимать, что атеросклеротическое поражение сосудов полового члена препятствует достаточному притоку крови в орган и обусловливает эректильную дисфункцию. Именно поэтому статины, замедляющие прогрессирование атеросклероза, замедляют ухудшение эректильной функции», — заключил врач.

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