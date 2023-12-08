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Ученые предупредили о рекордном потеплении и закислении океана вблизи Бермуд

FMS: Атлантический океан у Бермудских островов нагрелся на 1°C за 40 лет

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Ученые из Бермудского института наук об океане в городе Сент-Джордж зафиксировали максимальное потепление Атлантического океана вблизи Бермудских островов за всю историю наблюдений. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

«Мы выяснили, что поверхность океана в субтропической части Атлантического океана нагрелась примерно на 1°C за последние 40 лет. Кроме того, соленость океана увеличилась, а содержание кислорода — снизилось», — отметил автор доклада, профессор Николас Бейтс.

Согласно данным мониторинга, температура воды в регионе повышалась примерно на 0,24°C каждое десятилетие, начиная с 1980-х годов. Исследователи обнаружили, что за последние четыре года потепление резко ускорилось. При этом концентрация кислорода в океане за тот же период снизилась на 6%, а уровень кислотности повысился на 30%. Это может повлиять на здоровье морских существ с панцирями.

По словам исследователей, аналогичные изменения регистрируются и в других частях мирового океана, что говорит о глобальной взаимосвязи таких процессов как потепление, закисление и потеря кислорода в морской среде.

Ранее ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на содержание парниковых газов в океане.

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