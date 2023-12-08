Названы изменения, которые происходят с телом после отмены лекарства от ожирения

После окончания приема препарата Оземпика, разработанного для борьбы с диабетом 2 типа и ожирением, сброшенный вес может вернуться, поэтому следует перейти на особую диету еще до отмены лекарства. Об этом рассказывает Health.

Препарат Оземпик при длительном применении (которое всегда требует наблюдения врача) эффективно помогает сбросить вес людям с ожирением и улучшить контроль диабета 2 типа.

Это лекарство увеличивает время опорожнения желудка, тем самым уменьшая аппетит и способствуя снижению веса. После отмены препарата скорость прохождения пищи по ЖКТ возвращается к норме, что может приводить к сильному чувству голода и даже увеличению объема пищи, требуемого для насыщения. В результате повышаются уровни сахара и холестерина в крови, возвращается сброшенный вес, растет кровяное давления. Симптомы могут длиться недели и месяцы.

В клиническом исследовании 2022 года за пациентами наблюдали в течение 52 недель после того, как они прекратили прием Оземпика. Участники, принимавшие семаглутид в течение 68 недель, потеряли значительное количество веса. Но через 52 недели после отмены многие вернули две трети потерянного веса. Поэтому эксперты рекомендуют людям, прекращающим прием Оземпика, разработать с врачом программу питания еще до его отмены, использовать дневник для записи приемов пищи, чаще посещать врача и рассмотреть альтернативные лекарства от ожирения. Иногда люди хотят отменить прием лекарства из-за побочных эффектов: в этом случае можно подобрать дозу для поддержания эффекта.

Ранее ученые выяснили, что подобные Оземпику препараты могут снизить риск развития рака.