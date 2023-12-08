Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, как улучшить качество жизни пожилых людей

BMC: физическая активность способствует здоровому старению

close
100%
Shutterstock

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что недостаточная физическая активность приводит к снижению качества жизни пожилых людей. Результаты опубликованы в BioMed Central (BMC).

В исследовании приняли участие около полутора тысяч людей старше 60 лет. Ученые зафиксировали данные о состоянии психического и физического здоровья добровольцев, а также измерили их уровень повседневной активности с помощью акселерометров — приборов для измерения ускорения, который работает как датчик изменения положения объекта в пространстве. Наблюдение за участниками велось в течение шести лет.

С начала эксперимента как у мужчин, так и у женщин время, ежедневно затрачиваемое на физическую активность, снизилось примерно на 24 минуты. Тем не менее, люди, которые много двигались, сообщили о более высоком качестве жизни. Это показатель формировался на основании заполнения участникам специализированных опросников. Они включали в себя вопросы о том, чувствуют ли добровольцы удовлетворенностью жизнью и благополучие, способны ли они самостоятельно заботиться о себе, стабильно ли их настроение и здоровье.

Больший процент положительных ответов на эти вопросы коррелировал со снижением риска госпитализации на 4,2% и вероятности проживания более короткой жизни на 6,9%. Это значит, что активность может быть средством профилактики развития различных заболеваний и их обострений.

Ранее ученые нашли многообещающие препараты против болезни Альцгеймера.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами