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Стало известно, с чем может быть связана боль в спине

STM: боль в спине связана с особыми клетками межпозвоночных дисков

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Боль в пояснице у некоторых людей связана с присутствием большего количества особых пульпозных клеток в структуре межпозвоночных дисков. К такому выводу пришли ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результатами они поделились в журнале Science Translational Medicine (STM).

Кости, составляющие позвоночник, перемежаются заполненными желеобразной субстанцией прокладками, известными как межпозвоночные диски. Они действуют как амортизаторы — обеспечивают стабильность при беге, ходьбе и прыжках, а также участвуют в обеспечении подвижности и гибкости позвоночника. В этом желеобразном слое присутствует несколько типов клеток, в числе которых пульпозные. Исследователи обнаружили, что их большее количество связано с возникновением болевых ощущений в спине.

Дело в том, что эти «болевые» клетки могут связываться с нейронами через аксоны — длинные волокнистые отростки, по которым нервные импульсы идут от клетки к другим органам и тканям в организме.

В чашке для культивирования клеток исследователи подвергли здоровые клетки воздействию, имитирующему дегенерацию межпозвоночного диска, включая воспаление, окисление, растяжение, кислородное голодание и компрессию. Исследователи смогли преобразовать их в подтип клеток, связанный с болью. Затем к искусственно выращенным клеткам «подселили» нейроны. При взаимодействии с болевыми, нервные клетки отрастили аксоны. Вследствие такого соединения пульпозные клетки стали способны посылать импульсы, которые воспринимаются человеком как боль в спине. Отмечается, что при «подселении» нейронов к другим типам клеток межпозвоночных дисков они не отращивали аксоны.

Авторы исследования надеются, что их открытие позволит разработать новые методики терапии, основанные на подавлении пульпозных «плохих» клеток для облегчения болевых ощущений в спине.

Ранее был создан пластырь против грыж межпозвонковых дисков.

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