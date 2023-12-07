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В Японии испытали космический двигатель на коровьем навозе

AFP: японский стартап намерен заправлять ракеты биометаном из отходов ферм

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Японская частная компания Interstellar Technologies испытала космический двигатель, работающий на топливе из переработанного коровьего навоза. Установку протестировали на полигоне в поселке Тайки, расположенном на северном острове Хоккайдо. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на данные агентства Agence France-Presse (AFP).

В ходе проверки ракетный двигатель на жидком биометане из отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота работал в течение 10 секунд. Ресурсы для производства горючего были получены с двух местных молочных ферм.

По словам генерального директора Interstellar Technologies Такахиро Инагавы, его компании удалось переработать навоз в горючее с высокими эксплуатационными характеристиками.
В дальнейшем предприятие рассчитывает использовать биометан своего производства для запуска спутников на орбиту совместно с японской компанией Air Water.

В Air Water отметили, что использование отходов животноводческих ферм в качестве энергоресурсов поможет Японии усилить свою энергетическую безопасность, поскольку у страны нет собственных запасов угля, нефти или газа в достаточном количестве.

Ранее российские ученые превратили коровий навоз в высококалорийное топливо с помощью микроволнового излучения.

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